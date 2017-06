U21 : L'Angleterre souffle, la Pologne en sursis

Angleterre U21 2-1 Slovaquie U21

Pologne 2-2 Suède

Après un match nul concédé d'entrée face à la Suède , les Espoirs anglais ont remis les choses au clair ce lundi en venant à bout de la Slovaquie . Vainqueurs des organisateurs polonais en match d'ouverture (2-1), les Slaves ont surpris lesen ouvrant le score sur corner grâce à Chrien (23e). Les Britanniques ont réagi dès le retour des vestiaires grâce à Alfie Mawson . Le défenseur de Swansea a repris un ballon mal repoussé par la défense, avant que Nathan Redmond donne la victoire aux siens d'un joli tir croisé. Entre les U20 champions du monde, ceux qui ont remporté le Tournoi de Toulon et ces U23, Southgate attend le futur avec impatience.Il est loin le temps où Kurzawa et Guidetti se ridiculisaient dans unde chambrage. Car le faux pas était interdit pour le tenant du titre suédois, comme pour son adversaire polonais. Devant leur public, les hôtes de cet Euro ont bien commencé la partie avec la réalisation de Moneta au bout de cinq minutes, après un grand pont de Dawid Kownacki . Mais les coéquipiers du Nantais Mariusz Stępiński ont relâché leur attention avant la pause, laissant les Scandinaves prendre l'avantage sur deux coups de tête consécutifs. Poussant durant toute la seconde mi-temps, et malgré les exploit du gardien Cajtoft, la sélection polonaise arrache un dernier motif d'espoir grâce au penalty transformé par Kownacki dans les arrêts de jeu. Elle jouera sa survie ce jeudi face à l' Angleterre