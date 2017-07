L’Angleterre remporte l’Euro U19

RR

Les vraisLa jeunesse anglaise est en forme cet été. Après avoir conservé son titre au tournoi de Toulon, puis avoir marché sur le monde au Mondial U20, l’ Angleterre rafle cette fois l’Euro chez les U19. Lesont battu le Portugal en finale (2-1).Finale oblige, la première mi-temps n’a été qu’un round d’observation et il a fallu attendre le second acte pour voir l’ouverture du score par les Anglais. Alors que Mason Mount trouve le poteau sur un coup franc, Easah Suliman suit bien et envoie le ballon au fond.Quelques minutes plus tard, le Portugal reprend espoir grâce à Dujon Sterling qui envoie une superbe reprise de volée dans ses propres buts.Heureusement pour lui, son coéquipier à Chelsea Mason Mount va de nouveau prendre les choses en main et servir Lukas Nmech, déjà buteur providentiel en demi-finale, qui offre la victoire aux Anglais.En Angleterre , la valeur n'attend point le nombre des années.