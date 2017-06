L'Angleterre évite la chute, le Danemark vainqueur

Au bout d'une fin de match folle, les Three Lions ont arraché un match nul inespéré alors qu'ils menaient encore à la 87e minute. Pendant ce temps-là, la Slovénie, le Danemark et l'Irlande du Nord ont fait respecter la logique au détriment du Kazakhstan, de Malte et de l'Azerbaïdjan.

Groupe C

Kazakhstan 1-3 Danemark

Groupe E

Azerbaïdjan 0-1 Irlande du Nord

Groupe F

Écosse 2-2 Angleterre

Slovénie 2-0 Malte

Qui aurait eu l'idée de mettre une pièce sur le Kazakhstan ? Pas grand monde. Normal : avec deux malheureux points, les Léopards des Neiges se traînent en dernière position du groupe E. Et les Danois sont plutôt sérieux pour ce genre de rendez-vous. À la demi-heure de jeu, un centre mal repoussé profite donc à Jørgensen, qui ouvre le score d'une volée parfaitement exécutée. Pour ne rien arranger, Islamkhan, le capitaine de l'équipe hôte, récolte un carton rouge direct juste avant la pause pour un coup de coude un peu trop en avant. Forcément, le Kazakhstan galère à dix et concède vite un penalty converti par Eriksen. Autant dire que la partie est pliée. Pourtant, les Léopards ne déméritent pas et prennent régulièrement leur chance. Au point de réduire l'écart par Kuat sur une jolie action collective. Maigre consolation, d'autant que Dolberg, bien servi par Braithwaite, lui répond instantanément. Le métier qui rentre., parce que déjà que ça allait être compliqué à onze, alors en infériorité numérique...Étonnant, cet Azerbaïdjan . Avec sept points au compteur, la Terre de Feu peut toujours rêver de la deuxième place, squattée par son adversaires du jour, trois points devant. La partie s'avère donc plus que serrée. Comme un mauvais signe, McAuley est rapidement obligé de céder sa place à McGinn. Durant le deuxième acte, les filets ne tremblent toujours pas. L'Azerbaïdjan durcit le ton, mange quelques biscottes et tient le coup. C'est même l' Irlande du Nord qui est la nation la plus mise en danger. Pas assez cependant pour perdre ses esprits, puisque les Britanniques chopent la victoire dans le temps additionnel. Cruel., parce que c'est toujours le plus faible qui n'a pas de chance.Avec Kane, son nouveau capitaine, et Rashford, titulaire, l' Angleterre compte bien conforter son avance en tête du groupe F. Sauf que les Écossais sont aussi déterminés et commencent par enchaîner les corners. Gordon, le portier local, fait lui aussi le taf et dégoûte l'attaquant de Manchester United , très présent en première mi-temps mais qui doit rentrer au vestiaire sur un score nul et vierge. Lors du quart d'heure de repos, l'Écosse recharge les batteries (un changement) et revient avec le même état d'esprit. Ce qui lui permet d'être protégé par une certaine réussite, Livermore touchant du bois. Monopolisant la quille, lescherchent en vain le chemin de la différence. Il faut finalement l'entrée d'Oxlade-Chamberlain pour que les supporters anglais vident leur pinte sous le soleil : très chanceux, leréalise son numéro dans la surface et donne la victoire aux siens. C'est en tout cas ce qu'il croit. Malheureusement pour lui et sa bande, l'ennemi se révolte et voit Griffiths planter un doublé en quelques secondes... sur deux coup-francs directs ! C'en est trop pour l' Angleterre , qui sauve son orgueil en égalisant par Kane au bout du bout. Ouf..., comme le nombre de minutes dingues dans le final.Victoire impérative pour la Slovénie , troisième de la poule F à une petite unité de la Slovaquie et opposée au petit poucet maltais. Unqui ne se laisse pas faire, quitte à utiliser les moyens illicites (deux jaunes en première période), mais qui doit s'incliner sur une magnifique frappe enroulée envoyée par la patte gauche d'Iličić, le milieu de la Fiorentina . À la pause, Ghedin tente bien de secouer ses protégées avec un remplacement, mais le talent manque. Ultra dominatrice, la Slovénie ajoute un pion par Novakovič grâce à une passe décisive du même Iličić et continue sa route., pour encourager Josip à reprendre ses bonnes habitudes et claquer sa dizaine deen Serie A la saison prochaine.