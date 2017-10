L'ancien joueur de Manchester United ouvre une boutique écolo

1

LG

Le rectangle vert n'était pas assez «» pour lui.Ancien produit de la formation de Manchester United Richard Eckersley s’est lancé à 28 ans dans l’ouverture d’une boutique zéro déchet.En mars dernier, juste un an après sa retraite sportive, l’ancien stoppeur du Toronto FC et du New York Red Bull est parti à Totnes, en Angleterre , avec sa femme et sa fille de huit semaines pour y ouvrir une boutique 100 % durable, d’après NBC Sports. Le principe est simple : les clients sont invités à y déposer leurs déchets, puis à y acheter des produits sans emballage. Une drôle de reconversion pour le double vainqueur du championnat canadien (2011 et 2012).Est-il utile de préciser que Richard Eckersley est vegan et qu’il a les cheveux longs ?