L'ancien gardien de Chapecoense veut rejouer en paralympique

C'est l'histoire d'une deuxième résurrection.Jackson Follmann est l'un des six rescapés du crash aérien qui, en décembre 2016, a touché le club brésilien de Chapecoense, dans lequel soixante-et-onze personnes avaient perdu la vie. Rescapé mais pas indemne, l'ancien gardien de l'équipe a dû être amputé de la jambe droite après l'accident, mettant fin prématurément à sa carrière de sportif valide.Mais cela ne l'a pas empêché de garder espoir pour l'avenir et de s'accrocher. A vingt-quatre ans, il porte désormais une prothèse et suit une rééducation ardue. Avec un objectif en ligne de mire : rejouer au football avec une équipe paralympique, et pourquoi pas, participer aux Jeux de Tokyo en 2020 avec le Brésil . «» , a déclaré Follmann.Une vie normale. C'est désormais vers cet objectif que se porteront les efforts de celui qui restera «» le gardien de Chapecoense. Il pourra compter sur le soutien de sa fiancée, qui l'accompagnait le jour des tests de sa nouvelle prothèse. Leur mariage est d'ailleurs prévu pour bientôt.Costaud dans la tête, le bonhomme.