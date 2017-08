L'ancien boss de Disney s'offre Portsmouth

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De retour en League One cette saison, Portsmouth est en pleine renaissance. Le mythique club du sud de l' Angleterre , sauvé par ses supporters, retrouve des forces et de l'ambition grâce à son rachat par Michael Eisner.Engagé en mai après que les supporters du club ont voté en faveur du rachat de leurs parts par Eisner, l'affaire vient d'être officialisée pour plus de six millions d'euros. À 75 ans, l'Américain s'offre donc un nouveau challenge après une vie bien remplie, lui qui a été le boss de la Walt Disney Company de 1984 à 2005. Entouré de ses trois fils, Michael Eisner va investir de sa personne au sein du club, au-delà de ses deniers.Le nouveau boss a néanmoins tenu à rassurer les supporters d'emblée : «Un vrai conte de fées.