L'Allemagne veut trois places européennes en plus à la Coupe du monde

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La DFB tente de dicter sa loi.Le président de la fédération allemande de football, Reinhard Grindel, s'est toujours affiché comme un opposant farouche à l'élargissement de la Coupe du monde à quarante-huit équipes à partir de 2026. Maintenant que cette réforme a été entérinée, il souhaite désormais la tourner à l'avantage de l'UEFA, à commencer par l'ajout de trois places supplémentaires pour les pays de la confédération européenne. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, Grindel déclare qu'il s'agit d'un «» .Selon lui, la nouvelle répartition des places attribuées entre les différentes confédérations relève du calcul politique. «» , a martelé le patron du football allemand.Reinhard Grindel souhaite également la réouverture du débat sur une règle abolie, celle du but en or, afin de responsabiliser les équipes de plus faible niveau. «» .Si ses déclarations n'étaient pas prises en compte, l' Allemagne , etl'UEFA, pourraient retirer leur soutien à Gianni Infantino. Histoire de rappeler qu'il ne faut jamais oublier ses amis.