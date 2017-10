L'Allemagne reçue 30 sur 30, la Tchéquie déroule contre Saint-Marin

Par Arthur Lejeune

Dans un groupe C où tout enjeu s'était déjà envolé, l' Allemagne a rempli sa dernière mission et a marché sur l'Azerbaidjan. Latermine avec le maximum de points, pour la première fois dans une phase qualificative pour une Coupe du Monde. L' Irlande du Nord a perdu en Norvège sur un but contre son camp mémorable, pendant que la Tchéquie a déroulé contre Saint-Marin Malgré l'absence de plusieurs cadres, l' Allemagne montre directement qui est le patron : après plusieurs situations dangereuses, lafait mouche sur un corner. Un peu par hasard, la balle arrive à Leon Goretzka . Dos au but, l'Allemand met une talonnade directement dans la lucarne du gardien azéri.. Les azéris sont vaillants, mais on sent bien qu'il va falloir un miracle pour amener un but. Sheydaev voit ce miracle en Mustafi, qui se blesse à la course avec l'attaquant azéri. Le chemin étant beaucoup plus facile, il réussit à se défaire joliment de Rudiger, entré peu avant à la place de Sule, et plante Bernd Leno , qui se fait avoir sur son petit côté. Joachim Lowe a la confirmation : on n'est jamais mieux servi que par Neuer. On croirait même voir le clone du gardien habituel de lat dans les cages d'en face. Deux fois de suite, Wagner doit conclure des actions superbement orchestrées, mais bute sur Kamran Agayev . La troisième sera la bonne : Wagner arrive à faire tomber le Mur de Bakou d'une tête croisée. Le défenseur a beau dégager le ballon de justesse, la goal-line est formelle : c'est 2-1. La ligne adverse ayant plié, les Panzer détruisent ce qu'il reste : sur corner, Rüdiger fait 3-1, peu avant que Leon Goretzka ne revienne dire bonjour. Emre Can bombarde le gardien azéri pour terminer le travail. Trente points sur trente – la première fois pour les Allemands dans une phase qualificative pour un Mondial -, meilleure attaque avec 43 buts et deuxième meilleure défense (4 buts encaissés). La machine est prête.Comme prévu, la République Tchèque déroule contre le petit poucet du groupe. De quoi permettre de soigner les statistiques, seul enjeu de la rencontre. C'est le cas notamment de Michael Krmencik, qui marque un doublé et porte son total de buts à six, en onze matchs.Un match sans enjeu, et ça se voit. Le seul fait de match à noter, un but contre son camp de Chris Brunt , qui aura du mal à dormir ce soir. Alors que son gardien dévie un centre norvégien, le joueur irlandais veut dégager alors qu'il est à côté de son poteau. Le ballon finit dans le plafond du but, et l'honneur du joueur dans les catacombes du stade. L' Irlande du Nord aura donc pris six buts durant ces éliminatoires, cinq marqués par l' Allemagne , et un par Chris Brunt