L'Allemagne déroule, l'Angleterre sur la voie royale

GROUPE C

Azerbaïdjan 5-1 Saint-Marin

Allemagne 6-0 Norvège

Irlande du Nord 2-0 Tchéquie

GROUPE E

Arménie 1-4 Danemark

Monténégro 1-0 Roumanie

Pologne 3-0 Kazakhstan

GROUPE F

Angleterre 2-1 Slovaquie

Écosse 2-0 Malte

Slovénie 4-0 Lituanie

EC

Quand l' Allemagne doit faire un grand pas vers le Mondial, elle en profite pour rappeler qu'elle est encore tenante du titre. Un jeu collectif terminé par Özil, un doublé de Werner (ses 5et 6buts en huit sélections) et un joli but de Draxler ont, entre autres, renvoyé la Norvège en toute fond de cour. Pendant ce temps, l' Irlande du Nord ne lâche pas l'affaire et se retrouve au moins partie pour être dans les huit meilleurs deuxièmes, tandis que l' Azerbaïdjan , pour l'honneur, passe devant la Tchéquie et la Norvège . Il n'y a plus de petites équipes – ou des trous générationnels.La baston continue dans le groupe E, où la Pologne , le Danemark et le Monténégro se tirent la bourre. Côté Danois, mentions spéciales à Delaney, pour son triplé, et au bonbon d'Eriksen, pour le plaisir des papilles et des yeux. La Pologne , elle, s'en remet à ses grognards : un but de Milik pour ouvrir, un de Glik pour faire mal, un de Lewandowski pour achever et une place de leader conservée. Et puis, il y a l'arbitre monténégrin. Car les partenaires de Jovetić restent au contact du Danemark , trois points derrière la Pologne , grâce au pion du néo-Monégasque. Leurs deux derniers rendez-vous ? La réception du Danemark et un déplacement en Pologne. Bonne nouvelle :n'est pas terminé pour cette année.Ça sent bon pour l' Angleterre . Opposés à la Slovaquie et arbitrés par Clément Turpin, less'en sont remis à Rashford pour faire un grand pas vers la Russie . Un joli but et une passe décisive qui donnent à l' Angleterre cinq points d'avance sur les collègues d'Hamšík, six sur l'Écosse et la Slovénie . Petite victoire pour les Écossais contre Malte et son -19 de différence de buts, mais suffisant pour croire encore à la deuxième place, au coude-à-coude avec des Slovènes tranquilles contre la Lituanie . Les coéquipiers d'Iličić (doublé sur penalty), et de l'inusable Valter Birsa , passeur et buteur, se déplaceront en Angleterre et recevront l'Écosse pour terminer.