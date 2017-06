L'Allemagne et l'Italie en demies de l'Euro U21

1

FC

C'était chaud pour l'Allemagne !Alors qu'elle avait remporté ses deux premiers matchs de groupe de l'Euro U21, laa concédé une défaite sur le plus petit des scores contre l'Italie, vainqueur grâce à un but du Florentin Bernardeschi. Résultats : avec six points et un meilleurparticulier, l'Italie passe en tête de la poule et se qualifie donc pour les demi-finales où elle affrontera l'Espagne. Quant à son adversaire du jour, il rejoint également le dernier carré (où l'Angleterre l'attend) en tant que meilleur deuxième : bien que le Portugal et la Slovaquie, les deux autres deuxièmes des poules, possèdent également six unités, la différence de but de l'Allemagne est de +4 (contre +3 pour la Slovaquie et +2 pour le Portugal).Dans l'autre rencontre de la soirée, le Danemark a obtenu un succès inutile contre la République Tchèque (4-2). Insuffisant pour aller plus loin. À noter le doublé et la passe décisive de Zohore, attaquant de Cardiff, pour sa première titularisation. Destin à la Bendtner ou futur Laudrup ?