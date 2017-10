L'Allemagne et l'Angleterre iront en Russie

GROUPE C

L’ Irlande du Nord n’avait toujours pas encaissé à Windsor Park dans cette campagne qualificative, mais c’était sans compter sur laalignée par Joachim Löw . Avec Marc-André ter Stegen dans les cages et le retour de Jerome Boateng en défense centrale (après un an d’absence et un match… contre l’ Irlande du Nord ), les Allemands attaquent et marquent d’entrée de jeu grâce à Sebastian Rudy qui décoche une frappe à vingt-cinq mètres au bout de deux minutes seulement. Heureusement que le public nord-irlandais est toujours aussi chaud, malgré l’absence de Will Grieg, car sur le terrain, les hôtes du soir ne sont guère réjouissants. Sandro Wagner fait parler toute la puissance de sa patte gauche pour creuser l’écart et laisser planer un parfum de qualification à la pause. Poussés par leur formidable public, les Nord-Irlandais tentent quelques beaux gestes en seconde mi-temps, mais Joschua Kimmich reprend une déviation de volée et dans un angle impossible et rappelle aux locaux pourquoi ils ne sont que dauphins. Magennis réduit l’écart à l’entame du temps additionnel, mais l’Ulster ne pourra pas échapper aux barrages. L’ Allemagne elle, sera en Russie . Comme prévu.» , avait déclaré Henrikh Mkhitaryan en conférence de presse. Et effectivement, sur le terrain, Hovhannes Hambardzumyan a inscrit le seul but des hôtes du Stade Républicain d’Erévan. Mais le pion du latéral droit du Vardar Skopje aura été insuffisant, tant l’adversaire du soir était au-dessus du lot. Trois, c’est le nombre de points qu’ils fallait à la Pologne pour rejoindre la liste des qualifiés, à condition que le Monténégro et le Danemark fassent match nul. Trois, c’est aussi le nombre de buts inscrits par un flamboyant Robert Lewandowski . Un hat-trick qui lui permet au passage de ravir à Wlodzimierz Lubanski, sa couronne de meilleur buteur en sélection, avec cinquante unités inscrites. Tête d’une fusée blanche qui n’a mis que peu de temps à décoller, l’attaquant du Bayern a été sans merci, comme ses coéquipiers, Grosicki, Blaszczykowski et Wolski qui complètent ce score de tennis. La Pologne en a mis six et devrait logiquement être en Russie , malgré la victoire du Danemark en terres monténégrines. Six, comme le nombre de points de l’ Arménie , qui elle, n’a que ses deux yeux pour pleurer.Bien de l’eau a coulé sous les ponts de la Tamise depuis la dernière confrontation entre les Anglais et les Slovènes, qui s’était achevée par un piteux 0-0. Les Three Lions sont aujourd’hui en tête de leur groupe et un seul point leur suffit pour se qualifier pour le Mondial russe. Et malgré un Rashford de feu, c’est un Jan Oblak des grands soirs qui ferme la porte aux tentatives anglaises et permet à la Slovénie de tenir un scénario similaire à celui du match aller lors du retour aux vestiaires. En seconde période, l’ Angleterre domine toujours en dilettante, sachant qu’un nul lui suffirait pour se qualifier. Sterling, Kane, Rashford encore, tous n’ont pas la finition pour planter ce petit pion qui permettrait d’aller en Russie avec la manière. Et puis l' Ecosse ouvre le score, ce qui ralentirait l'officialisation de la qualification anglaise. D'autant que les Slovènes multiplient les occasions et que l'arbitre annonce six minutes de temps additionnel. Mais pour sa première en temps que capitaine, Harry Kane a pleinement pris ses responsabilités en se jetant comme un mort de faim sur un centre de Walker, imparable pour ce pauvre Oblak. Les Three Lions iront eux aussi en Russie . Quant aux Slovènes, ils devront se défaire des Ecossais pour accrocher les barrages. Tout reste possible.