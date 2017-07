l'Allemagne enchaîne, la Suède passe ric-rac

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La sentence est tombée !Les membres du groupe B de l'Euro féminin disputaient ce soir leur dernier match de poules pour accéder aux quarts de finale de la compétition. Bilan des opérations : les bons billets reviennent à l' Allemagne et à la Suède , respectivement opposés à la Russie et l' Italie Les allemandes, tenantes du titre et favorites de la compétition, ont tranquillement dominé la Russie deux buts à zéro sur des réalisations de Babett Peter (10, sur pénalty) et Dzsenifer Marozsan (56, sur pénalty). Elles terminent premières du groupe B devant les suédoises, pourtant battues par l' Italie , déjà éliminé (3-2). Elles retrouveront en quarts les Pays-Bas , le pays hôte, samedi.Quand aux françaises, rendez-vous demain...