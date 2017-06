L'Allemagne danse, le Chili accroché

Allemagne 3-1 Cameroun

Chili 1-1 Australie

Coup de cent.Alors que Joachim Löw dirigeait dimanche son 150match à la tête de la sélection allemande, laa bouclé sa phase de poules de la Coupe des Confédérations par une victoire plutôt tranquille face au Cameroun (3-1) à Sotchi et a offert au bol de Schönau im Schwarzwald la centième victoire de son mandat. L'Allemagne a dû attendre la deuxième période pour faire la différence grâce notamment au doublé de l'excellent Timo Werner. Titulaire pour la première fois de sa vie en sélection, Kerem Demirbay a également marqué. Côté Cameroun, on gardera la belle copie de Fabrice Ondoa mais aussi l'expulsion d'Ernest Mabouka.Dans le même temps, le Chili a été accroché par l'Australie (1-1) et termine donc deuxième du groupe B. Résultat, on aura bien de belles demi-finales : Portugal-Chili - mercredi, à 21h00 - et Allemagne-Mexique, jeudi soir.Sexy.