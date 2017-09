L'Algérie implose en Zambie

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette fois, c'est bien le bordel. En déplacement en Zambie samedi, l' Algérie a été séchée (1-3) à Lusaka et est désormais reléguée à huit points du Nigeria , tranquille leader du groupe B. En clair : sans un miracle, les Fennecs ne verront pas la Russie l'été prochain même si, mathématiquement, la première place du groupe reste encore accessible pour les hommes de Lucas Alcaraz qui retrouveront la Zambie mardi.Tout ça paraît bien improbable vu le visage affiché samedi par l' Algérie , rapidement menée 2-0 grâce à un doublé de Brian Mwila au coeur d'une première période où les Fennecs ont multiplié les erreurs grossières. Le but de Yacine Brahimi après la pause n'a rien changé, l'expulsion de Fashion Sakala côté zambien non plus. Au final : une défaite 3-1 qui va faire mal au crâne.