L'Algérie, c'est déjà fini

Face à une équipe du Sénégal totalement remaniée, l’Algérie n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul. Les coéquipiers d’Islam Slimani, auteur d’un doublé, sont donc éliminés.

Sénégal 2-2 Algérie

La maîtrise algérienne

Slimani voit double

Par Babacar Sall

Favorite de la compétition, l’ Algérie se devait de gagner face au Sénégal et dans le même temps, espérer une défaite de la Tunisie face au Zimbabwe . Auteurs d’un match honnête face à l’équipe « B » du Sénégal, déjà qualifiée, les Fennecs ne verront pas les quarts de finale au Gabon . Parce que, peu importe le fait que la Tunisie ait balayé le Zimbabwe (4-2), Riyad Mahrez et ses petits copains ont été incapables de faire le boulot face au Sénégal . Face aux Lions de la Téranga, les Algériens ont réalisé leur meilleur match de la compétition, sans pour autant conserver leur avance au score.Une nouvelle désillusion pour cette génération dorée qui passe encore une fois à côté de son tournoi malgré la présence, dans ses rangs, du meilleur joueur africain Riyad Mahrez et d'éléments comme Islam Slimani ou Yacine Brahimi . Des problèmes internes ont secoué cette sélection à l’aube de sa Coupe d’Afrique et nul doute que le départ de Christian Gourcuff il y a quelques mois a laissé des traces dans cette équipe algérienne. La reconstruction a déjà commencé.L’ Algérie le sait, elle doit battre le Sénégal et espérer une défaite du Zimbabwe contre la Tunisie . Les hommes de Leekens commencent le match par le bon bout avec un but dès la dixième minute. Une offrande de Sofiane Hanni, titulaire après son but face à la Tunisie, à Islam Slimani qui marque ici son premier but de la compétition.est bien en place, le Sénégal souffre avec son équipe expérimentale. Riyad Mahrez et Yacine Brahimi sont très remuants, le ballon est totalement contrôlé au milieu du terrain. Du côté des hommes d’Aliou Cissé, on essaye de procéder en contre. Un face-à-face entre Moussa Sow et le gardien algérien Asselah est brillamment remporté par ce dernier. On ne voit pas le Sénégal des deux derniers matchs, sûrement parce que Keita Baldé et Sadio Mané sont sur le banc. Au lieu de ça, l'équipe fait preuve de sérieux et essaye d’appliquer au maximum les consignes d’Aliou Cissé. Pour les Algériens, on sent que la frustration est en train d’arriver en fin de première période, l’information de la déroute du Zimbabwe ayant dû arriver aux oreilles des Algériens. De grosses fautes de la part de Ghoulam et Bentaleb viennent mettre un peu de piment dans ce match. Et sur un contre juste avant la mi-temps, c’est Pape Kouli Diop qui vient égaliser pour le Sénégal d’une volée claquée à l’entrée de la surface.Dans cette deuxième mi-temps, les joueurs n’ont plus de complexes. Plus rien à jouer, l’ Algérie éliminée, le Sénégal qualifié, il est maintenant l’heure de se régaler. Et à ce petit jeu, c’est l’ Algérie qui va allumer la première brèche. Après un long ballon dans le dos de Saliou Ciss pour Mahrez, le milieu de Leicester va fixer et centrer pour Slimani. Cheikh N’Doye va tout donner pour sauver ce ballon, mais pas besoin de, le ballon est bien rentré. Une minute après, ce sont les Lions qui vont faire trembler les filets pour une seconde fois sur une belle frappe de Moussa Sow , encore une fois à l’extérieur de la surface. L’ Algérie continue de pousser en fin de match pour sauver l’honneur alors que le Sénégal gère tranquillement. Pour les hommes d’Aliou Cissé, ça sera le Cameroun au programme des quarts de finale, une équipe qui ne leur réussit pas. La dernière fois qu’ils se sont joués en Coupe d’Afrique, le Cameroun a remporté la compétition. Bis repetita ? Cette question est très, très, très loin des préoccupations de l' Algérie