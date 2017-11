L'Albirex Niigata Singapore champion du Singapour

FULL-TIME at Jalan Besar Stadium – Albirex Niigata (S) 5-1 Warriors FC (Sano 13’ p, 15’, 77’, 87’ p, Kamata 20’ | Shahril 41’ p) #ALBWAR pic.twitter.com/aGH4vJhgLG — S.League (@FootballSLEAGUE) 3 novembre 2017

L'Albirex Niigata, club japonais évoluant en première division nippone, s'exporte aussi avec succès.Vainqueur de dix-sept de ses dix-huit derniers matchs, l’ogre Albirex Niigata Singapore s’est adjugé un deuxième titre de champion de Singapour d’affilée ce vendredi, en écrabouillant l’actuel cinquième Warriors FC (5-1). L’équipe satellite japonaise a pu compter sur un quadruplé de sa vedette Tsubasa Sano, déjà auteur de 23 pions en 20 matchs de championnat. Avec six points d’avance sur le dauphin, Tampines Rovers, à une journée de la fin, lespeuvent désormais se concentrer sur la finale de la Coupe de Singapour contre le Global FC le 25 novembre prochain. Ils viseront alors un deuxième quadruplé d’affilée (championnat, Coupe de Singapour, Coupe de la Ligue et Community Shield).L'Albirex Niigata compte également une filiale au Cambodge et une en Espagne , basées respectivement à Phnom Penh et à Barcelone.