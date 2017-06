L'Ajax tient son nouveau coach

OFFICIEEL | Marcel Keizer is de nieuwe hoofdtrainer van #Ajax. Lees meer ▶ https://t.co/urR2JT9s3F pic.twitter.com/f6u3t4eqKn — AFC Ajax (@AFCAjax) 17 juin 2017

Ajax Am stram gram.Orpheline de Peter Bosz parti à Dortmund, l'Ajax vient de nommer son nouvel entraineur, Marcel Keizer, un peu par défaut. Et les Amstellodamois ne sont pas allés le chercher bien loin, puisqu'il était jusque-là entraîneur de l'équipe réserve. Keizer s'est engagé pour deux saisons plus une en option.Avec une très faible expérience, Keizer est donc promu à la tête du plus grand club hollandais, qui court après le titre de champion depuis 2014. Vice-champion des Pays-Bas et finaliste de l'Europa League, tel est l'héritage que va devoir assumer le nouveau coach avec un objectif clair : récupérer sa couronne. Une grosse pression conjuguée au dépouillement en règle de l'effectif de l'Ajax (Klaassen, Traoré...) : bienvenue coach !On a connu des arrivées à Amsterdam plus stressantes.