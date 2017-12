L'Ajax s'offre le Topper en corrigeant le PSV

Ajax (4-3-3) : Onana, Veltman (Zeefuik 81e), De Ligt, Wöber, Van De Beek, Neres (S. De Jong 87e), Ziyech, Schöne, F. De Jong, Dolberg (Huntelaar 77e), Kluivert.



PSV (4-3-3) : Zoet, Arias, Luckassen (Ramselaar 74e), Isimat, Schwaab, Brenet, Van Ginkel, Hendrix, Pereiro (Bergwjin 74e), Lozano, Locadia (L. De Jong 12e).

JB

Rien de mieux qu'une fessée collée à l'ennemi pour retrouver le sourire.Profitant de la réception du rival dans le choc de la 15journée d'Eredivisie, lesont stoppé le PSV - et ses dix succès de rang - avec la manière. L' Ajax ne se fait pas distancer par le deuxième Alkmaar, et revient à sept longueurs de l'équipe d'Eindhoven.Une partie qui a mis du temps à se décanter. Après une heure à se jauger, l'ouverture est trouvée par la pépite David Neres du gauche à la suite d'un corner, sur une tentative un peu molle qui trompe quand même Jeroen Zoet (1-0, 61). Dans la foulée, c'est le milieu danois Lasse Schöne qui fait trembler les filets sur un éclair personnel et met les siens à l'abri (2-0, 64). Et Donny van de Beek y va aussi de son pion quelques minutes plus tard, pour que la victoire se transforme en correction (3-0, 72).Il fallait bien remettre un peu de suspense dans ce championnat batave.