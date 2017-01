L'Ajax, Liverpool et le Barça fêtent les trente ans de Suárez

167

Ce mardi, on fête bien sûr les soixante-cinq ans de Raymond Domenech, mais aussi les trente piges de Luis Suárez.Et comme l'Uruguayen a laissé un bon souvenir partout où il a joué, on a assisté à une surenchère de vidéos souvenir de la part de ses anciens clubs. C'est l'Ajax qui a dégainé en premier : le club néerlandais a sorti des cartons une séquence où l'on peut voir l'attaquant faire ses adieux au public de l'Amsterdam ArenA.Liverpool a emboîté le pas en sélectionnant deux splendides buts de l'attaquant : une reprise de volée limpide inscrite contre Norwich, en 2013, et un joli enchaînement contrôle de la poitrine, crochet sur le gardien, réalisé face à Newcastle.Quant au Barça, le club a préféré opter pour une compilation des pions marqués à l'entraînement par le numéro 9.Si la FFF veut faire de même, il ne lui reste plus que quatre heures pour partager undes meilleurs moments de Domenech à la tête des Bleus.