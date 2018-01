L'Ajax empoche le Klassieker

18

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ten Hag cité.Premier entraîneur de l' Ajax à débuter par un, Erik ten Hag avait de quoi se réjouir au coup de sifflet final. Et le remplaçant de Marcel Keizer pouvait remercier Donny van de Beek et Klaas-Jan Huntelaar qui, en trois minutes seulement, scellaient le sort d'un clash outrageusement dominé par lesPourtant, ce sont bien les visiteurs qui se montrent les plus dangereux en première mi-temps. Sur la plus grosse occasion à mettre au crédit de Steven Berghuis , il faut même la main ferme d' André Onana pour empêcher un hold-up à bout portant. Dans une Johan Cruyff Arena survoltée, les Rotterdamois sont sous pression et c'est Nicolai Jørgensen qui en fait les frais. Pour un mauvais tacle sur Joël Veltman , le Danois écope d'une deuxième jaune et laisse ses partenaires à dix pour tenter de sauver les meubles.La suite ? L' Ajax se contente du score et bétonne jusqu'au coup de sifflet final. De quoi recoller provisoirement à deux points du PSV , toujours leader et qui compte un match de retard. Quant au Feyenoord , cinquième, la Ligue Europa est encore en ligne de mire.