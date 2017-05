L'Ajax croit encore au titre national

0

Youtube

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout roule pour l' Ajax Après avoir étrillé Lyon mercredi en demi-finale aller de Ligue Europa (4-1), les coéquipiers de Davy Klaassen se sont amusés face à Go Ahead Eagles (littéralement «» ), lanterne rouge d'Eredivisie. Vainqueurs 4-0, les Amstellodamois mettent sous pression le leader Feyenoord , qui n'a plus qu'un point d'avance à une journée de la fin après sa défaite dans le derby face à l'Excelsior Rotterdam (0-3). Ce dimanche à l'Amsterdam ArenA, Dolberg, De Jong et Cassierra ont alourdi la marque après l'ouverture du score de Justin Kluivert d'une lourde frappe de l'extérieur de la surface (24).Un titre de champion et une finale européenne à aller chercher ? Le genre de semaine qu'on pourrait envier aux supporters