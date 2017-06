L’AJA enfile son Gillot

Nouveau projet, nouvelles directives, nouveaux dirigeants et donc nouvel entraîneur : après cinq saisons moroses en Ligue 2, Auxerre s’offre un nouveau départ. Avec Francis Gillot en capitaine de navire.

1

Des jeunes pour Francis

Un projet de jeu à porter

Par Florian Cadu

Propos de RLC recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quoi qu’il arrive, la fin de saison 2016/2017 restera comme un tournant pour l’AJ Auxerre. Non pas pour ses résultats sportifs décevants en Ligue 2 (premier non relégable à cinq points de la zone rouge) et son maintien obtenu sans brio, mais pour son renouveau en dehors des pelouses. Six mois après son rachat par le groupe chinois ORG Packaging, le champion de France 1996 vient de procéder à de nombreux changements en interne.Guy Cotret à la présidence, bonjour Francis Graille. L’entraîneur Cédric Daury , lui, récupère le poste de directeur sportif. Dans tout ce bazar, un habitué des bancs de Ligue 1 se pointe à la tête de l’équipe première : Francis Gillot. Au chômage depuis la fin de sa courte expérience chinoise au Shanghai Shenhua en 2015, revoilà donc celui qui a refusé Valenciennes il y a deux ans sur le bord d’un terrain. Un coach qu’on n’attendait pas forcément voir rebondir en Bourgogne.Sauf que le projet porté par la direction de sa nouvelle équipe pourrait lui convenir. Dans les colonnes de, Daury a ainsi présenté les choses : «» En d’autres termes, l’AJA veut revenir aux fondamentaux de la formation, qui ont construit ses succès dans les années 90. Totalement cohérent, selon Ronan le Crom, qui connaît bien le club pour y avoir passé presque dix ans entre 1993 et 2002 : «(ancien entraîneur de la réserve entre 2000 et 2011 qui fait son retour en tant que directeur du centre de formation, ndlr).» Gillot tombe donc plutôt bien, lui qui a souvent dû se débrouiller avec des clubs qui privilégiaient les jeunes plutôt que les dépenses (Lens, Sochaux, Bordeaux) et dont la mentalité paraît adaptée à la mission. «, reprend Le Crom.L’autre idée prioritaire pour Auxerre réside dans l’installation d’ «, d’après Daury.» S’il a plutôt échoué à Bordeaux, Gillot avait en revanche franchement réussi à imposer un certain style de jeu à Sochaux. Chose qu’il va devoir rééditer chez les Bourguignons. «» , positive Le Crom. Pour le mettre en confiance, le président a promis un travail sur du «» . Peut-on y croire, à l’heure où le football jette ses entraîneurs sans ménagement chaque saison et où une hégémonie Guy Roux semble sortir d’un autre temps ? «, reconnaît Le Crom, qui avait vu Gillot démissionner lors de son arrivée à Lens.» Reste que Gillot, à qui on a promis une dizaine de recrues et qui planche actuellement sur le mercato avec Daury, va devoir s’appliquer niveau relations sociales s’il espère que l’aventure ne tourne pas au fiasco. Plusieurs joueurs auparavantpar Francis, à Lens ou ailleurs, refusent en effet d’évoquer leur ex-coach avec qui l’histoire s’est personnellement mal passée. Mais ça, c’était avant ?