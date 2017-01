L'AJ Auxerre sur Le Bon Coin

2

JD

Ça change des services à thé en porcelaine et des lots deDepuis ce mardi, un petit malin s'est permis de mettre l'AJ Auxerre en vente sur le site de petites annonces Le Bon Coin. Pour la modique somme de trente euros (payables en espèce), il vous est possible d'acquérir un «» . L'heureux acquéreur se verra offrir en sus «"Ligue des champions",» .Si cette annonce peut prêter à sourire, elle témoigne du ras-le-bol de certains supporters auxerrois quant à la situation de leur club. Actuellement 19de Ligue 2 et en proie à des tensions internes liées à l'arrivée ratée de Jean-Pierre Papin , l'AJA semble en effet plus que jamais éloignée de ses heures de gloire.L'annonce a depuis été supprimée. Les maux du club icaunais, eux, demeurent.