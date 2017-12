L'agresseur de Sterling prend de la prison ferme

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À son arrivée au centre d'entraînement dessamedi dernier avant d'affronter Tottenham victoire 4-1 ), Raheem Sterling avait été victime d'une agression raciste filmée par des caméras de surveillance. Le joueur avait été insulté et frappé à quatre reprises. Ce mercredi, l'agresseur a été condamné à seize semaines de prison ferme (plus de trois mois et demi) et cent livres d'amende. «» , a réagi Sterling.À noter que l'homme de 29 ans avait déjà été condamné 25 fois par le passé.