AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sanctionné pour du air Kung fu.John Hatton s'était introduit sur la pelouse du Celtic Park lors de la victoire écrasante du PSG face au Celtic Glasgow (5-0), le 12 septembre dernier en Ligue des Champions. Le jeune supporter écossais avait vaguement tenté de frapper Kylian Mbappé à coups de pied, en s'y prenant n'importe comment et en échouant dans cette entreprise . La justice s'était emparée de l'affaire et a donné son verdict ce mercredi. Alors que l'agresseur risquait une peine de prison, il écope seulement de 160 heures de travaux d'intérêt général et d'une interdiction de stade de quatre ans au Royaume-Uni.Le jeune homme de 21 ans a plaidé coupable devant la cour et a reconnu qu'il avait commencé à boire dès onze heures du matin le jour d'un match dont le coup d'envoi a eu lieu à 19h45 à Glasgow. Selon nos informations, il n'aurait pas bu que la Vittel.