L'agent de Verratti tacle encore le PSG

Tacle assassin.La guerre des nerfs continue entre l'entourage de Marco Verratti et le PSG . L'Italien a laissé entendre plusieurs fois ses envies d'ailleurs, notamment par la bouche de son agent. Et ce dernier aime piquer le PSG, qu'il vient une nouvelle fois de tacler les deux pieds décollés dans les colonnes deUn bel appel du pied vers la Juventus , combiné à un tacle glissé pour le PSG . Toutefois, sous contrat jusqu'en 2021, Verratti ne devrait pas quitter Paris de si tôt. Les Parisiens n'entendent pas le lâcher, qu'importe le prix, comme en témoigne Maxwell : «, a déclaré le néo retraité sur la radio Cadena Ser.» Marco ne cache plus son faible pour la Vieille Dame.Macron Verratti.