L’âge de Per

Par Florian Cadu

L’annonce, pourtant importante, a été quasiment ignorée. À l’intérieur des frontières françaises, en tout cas. En ce mois de mars 2018, Per Mertesacker a choisi les colonnes depour officialiser la nouvelle : au terme de la saison actuelle, il raccrochera définitivement les crampons. Pourquoi ? Parce qu’il est fatigué du football, tout simplement. «, a expliqué le défenseur, dans un bel élan de sincérité.La liberté. Voilà donc ce que recherche Mertesacker, qui s’est visiblement emprisonné avec le temps dans le côté obscur du ballon rond en s’enchaînant inconsciemment à la perversité de la compétition, à un âge où ses confrères surfent au contraire généralement sur leur expérience pour gérer cet univers assez particulier. Car au lieu de savourer ces derniers instants de joueur ou de kiffer les dernières semaines de son métier, le défenseur souffre psychologiquement. Lui-même le reconnait : si son boulot est l’un des plus beaux du monde, il n’arrive plus à l’apprécier, des envies de vomi lui tordant l’estomac avant les rares matchs qu’il dispute encore (352 minutes en cinq rencontres de Premier League depuis cet été, plus 480 en six parties de coupes nationales ou européennes).La faute à la pression, ce stress moteur devenant parfois angoisse négative que l’arrière central ne cherche plus à comprendre, et avec qui il n’a plus envie de partager sa vie. «, a réagi Arsène Wenger face à la presse.À 33 ans, Per a perdu cette barrière, et il l’accepte. «, prévenait-il déjà à Sport1 en juin dernier, après avoir tenu la baraque durant 90 minutes lors de la finale de FA Cup remportée contre Chelsea.» Mais contrairement à ce qu’il laissait entendre à l’époque, Mertesacker ne se tournera finalement pas vers «» . Ce qui l’attend, c’est une autre pression, celle de l’éducateur cette fois, puisque l’arrière central sera le prochain directeur du centre de formation d’Arsenal. Une reconversion qui pourrait l’aider à retrouver un peu d’amour à l’égard de sa profession.Il serait en effet dommage que l’histoire se termine sur ce dégoût du haut niveau. Mertesacker et le foot, c’est un mariage qui dure depuis quinze ans et qui a connu Hanovre comme lune de miel (de 2003 à 2006) avant de s’installer à Brême (de 2006 à 2011) et de s’offrir une douceur étrangère à Londres (depuis 2011). C’est aussi un couple qui a donné quelques beaux bébés (trois FA Cup, une Coupe d’Allemagne, une Coupe de la Ligue allemande, une finale de Coupe UEFA) et qui, par son sérieux et son professionnalisme, a toujours su défendre la nation qui l’a uni (104 capes avec la sélection dont cent titularisations, une Coupe du Monde et deux podiums dans la compétition, une finale d’Euro). Voilà ce que retiendront, en premier lieu, les fans de la, les supporters du Werder et ceux d’Arsenal. Bien avant sa légendaire lenteur.