L'agacement de Christophe Galtier

L'information a été officialisée mardi par l'AS Saint-Etienne Christophe Galtier ne sera plus, dés la fin de saison, l'entraineur des Verts. Le club et l'entraineur sont en effet parvenus à un accord pour mettre fin à leur collaboration à un an de la fin de contrat du technicien.Dans un entretien accordé à RMC Sport, celui qui était sur le banc stéphanois depuis sept ans et demi est revenu sur les raisons qui l'ont poussées à vouloir quitter le Forez : «. »Un agacement accentué par les critiques donta souvent été la cible, la faute à un jeu jugé trop souvent ennuyeux : «. »Pour autant, à l'heure de faire les comptes, Galtier préfère tout de même mettre l'accent sur les bons souvenirs qu'il gardera de son passage en terres stéphanoises : une stabilité dans le haut du classement, un retour sur la scène européenne et, surtout, un trophée, avec cette Coupe de la Ligue obtenue en 2013 : «. »En ce qui concerne la suite, pour l'heure, l'ancien adjoint d' Alain Perrin n'a encore rien décidé : «. »Une chose est sûre, les supporters stéphanois peuvent lui dire merci. Et bon vent.