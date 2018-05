La Ligue 2 a perdu 12,2% de ses supporters en un an

44

Molasse, la Ligue 2.Cette saison 2017-2018 est l'une des plus mauvaises en matière d'affluence en Domino's Ligue 2 depuis la saison 2005-2006. Cette année, seulement 2 523 269 spectateurs se sont déplacés pour assister aux rencontres de Ligue 2. La moyenne atteint difficilement 6640 spectateurs par enceinte. Seule la saison 2014-2015 a fait pire depuis plus de dix ans. En un an, la deuxième division française a perdu 12,2% de ses supporters. Un déclin impressionnant dans les stades qui s'explique notamment par la montée de Strasbourg en Ligue 1, qui était l'une des trois plus grosses affluences du championnat. Des clubs comme Sochaux et Lens ont vu leur stade perdre respectivement 1500 et 5000 fans en un an.Avec la promotion de Reims et Nîmes , deux des plus grosses affluences de Ligue 2 cette saison, la chute pourrait encore se poursuivre.Snif.