L'affaire Griffiths qui agite le Royaume-Uni

Le ciel leur est tombé sur la tête.C'est l'histoire qui agite toute la presse britannique, ce samedi. Lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions entre le club écossais du Celtic et l'équipe nord-irlandaise de Linfield, le joueur des Leigh Griffiths , a reçu un carton jaune après avoir été visé par un jet de bouteille en verre. Alors qu'il était placé au niveau du poteau, le projectile a été lancé depuis la tribune des supporters de Linfield, en direction du célèbre numéro 28. Il a alors ramassé l'objet et l'a présenté à l'arbitre qui l'a alors instantanément sanctionné d'un carton jaune. Un geste assez incompréhensible.L'histoire aurait pu en rester là, d'autant plus que le Celtic s'est imposé confortablement deux buts à zéro. Seulement, Griffiths avait envie de remettre un petit peu d'huile sur le feu. À l'issue de la rencontre, l'attaquant est allé nouer une écharpe du club écossais autour d'un poteau.Cela a mis en rogne les supporters de Linfield qui ont tenté d'envahir le terrain. C'est dans ce climat délétère que le match a pris fin. Le club de Linfield a annoncé qu'il allait mener une investigation et n'hésitera pas à infliger des sanctions internes à l'encontre des fans responsables de ce chaos. L'UEFA devrait également réagir.