L’affaire des matchs truqués en Ligue 2 resurgit

L’affaire Caen Nîmes n’a pas encore dévoilé toutes ses conclusions.Le juge d’instruction a en effet décidé de renvoyer en tribunal correctionnel neuf personnes empêtrées dans ces matchs présumés truqués. Jean-Marc Conrad, ancien président de Nîmes , et Jean-François Fortin , l’ex-président de Caen , seront jugés pour corruption, respectivement active et passive.Pour rappel, l’enquête portait sur six matchs de Nîmes lors de la fin de la saison 2013-2014, dont le fameux Caen -Nîmes (1-1) qui avait permis aux Malherbistes de monter en Ligue 1 et aux Crocodiles de se maintenir.Ce qui avait un peu gâché la fête.