Entre 2015 et 2016, les violences visant les footballeurs en Italie ont augmenté de 125%

Ça devait être une simple interview en zone mixte. Une formalité expédiée en cinq minutes, où Mehdi Benatia devait revenir avec des journalistes sur le dernier derby della Mole. Mais subitement, le défenseur de la Juventus s'interrompt. Visiblement choqué, il demande à plusieurs reprises «» avant de préciser «» . Selon la, une voix non identifiée dans l'oreillette vient alors de le qualifier de «» . La journaliste de la Rai esquive la question, puis met soudainement fin à l'échange avant de poursuivre son émission. Comme si de rien n'était. Depuis, Benatia et la Juve cherchent le coupable. Un type qui s'avère décidément très dur à coincer.Du côté de la Rai, le comportement plutôt suspect des journalistes en plateau peut instiller le doute quant à la responsabilité directe de la chaîne dans l'incident. Visiblement prise de cours, la journaliste en plateau se hâte de mettre fin à l'échange avec le joueur marocain en prétextant à plusieurs reprises qu'il y a eu «» . Bon. Le lendemain, le vice-directeur de Rai Sport tente lui aussi de dédouaner la chaîne. Et avance qu'après enquête, «» . La chaîne publie également un communiqué d'excuses où elle explique ne pas être responsable des insultes proférées à l'encontre du joueur. Alors qui ? Qui a proféré ces saloperies d'insultes racistes à Mehdi Benatia en direct à la télévision ? Alors que la Juve se prépare à affronter Monaco en demi-finale retour de la C1, la question reste en suspens. Si ce n'était pas un employé de la Rai, une des hypothèses les plus régulièrement soulevées est qu'il pourrait s'agir d'un technicien externe, qui était en charge d'assurer la liaison avec le Juventus Stadium. Une investigation qui semble encore légère et n'est bien sûr pas de nature à satisfaire Benatia qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. «Une minorité encore trop bruyante. L'affaire Benatia rejoint en effet un autre cas de racisme avéré en Serie A dont a été victime dernièrement Sulley Muntari . Visé par des insultes racistes à Cagliari le 30 avril dernier, le joueur décide de quitter la pelouse. Il avait signalé les cris dont il était victime à l'arbitre, qui lui avait adressé un carton jaune, puis un autre carton après que le joueur a quitté le terrain. Une sanction ahurissante, dans un premier temps maintenue par la commission de discipline de la Serie A, avant que les pressions de la FIFPro et de plusieurs associations n'incitent la Ligue à annuler la suspension du Ghanéen. Cette saison, outre Muntari, on peut citer les cas de Kalidou Koulibaly face à l'Inter et d' Antonio Rüdiger contre la Lazio , eux aussi victimes de broncas racistes.Presque paradoxal, alors que le football transalpin semble enfin prêt à amorcer le tournant de la modernité. Derrière la Juve, qui a pris une avance considérable sur la concurrence, les projets de nouveaux stades, comme celui de la Roma , émergent enfin, des formations comme le Napoli et le Torino jouent à fond la carte de l'offensive et les deux clubs de Milan, forts de nouveaux investisseurs, ont l'espoir de retrouver les moyens de leurs ambitions. Seule la xénophobie dans les enceintes sportives semble immuable, comme un anachronisme sale et encombrant, qui, au vu de la multiplicité des incidents enregistrés, n'est de toute évidence pas assez combattue par les instances dirigeantes. Selon un rapport de l'association des footballeurs italiens, les violences visant les footballeurs en Italie , parmi lesquelles sont compris les actes racistes, ont augmenté de pas moins de 125% de 2015 à 2016. Et la Fédération italienne de football a récemment vu réélire à sa tête Carlo Tavecchio , un type qui avait déclaré en 2014 que «» , dans ce qui ressemble à une référence pas franchement subtile à Paul Pogba . Un contexte permissif, au sein duquel Mehdi Benatia attend néanmoins toujours qu'on lui désigne un coupable. Et pourrait malheureusement bien attendre encore longtemps.