L'AEK Athènes veut obtenir le prêt de l'aigle de Benfica

Arrêtez tout : le mercato est devenu complètement fou.Neymar à Paris ? Pourquoi pas. Mbappé au Real ? À voir. Jeannot à Dijon ? Très bien. Mais l'AEK Athènes qui se positionne auprès du Benfica pour obtenir le prêt d'Aguia Vitória, cette fois le mercato pète un plomb. Ah au fait, c'est un aigle.Car oui, le club grec est officiellement entré en contact avec le Benfica Lisbonne pour obtenir le prêt de son aigle. Un transfert plus qu'improbable, lié à l'inauguration du nouveau stade athénien. En effet, le club grec a pour emblème un aigle à deux têtes, difficile à trouver sur le marché des rapaces. L'AEK souhaitait donc en trouver un à une tête, et surtout habitué aux stades pour inaugurer son nouvel écrin. Mais selon le magazine, Benfica aurait refusé cette offre. Habitué à l'Estadio de la Luz, l'aigle lisboète ne supporterait pas un déplacement qui pourrait s'avérer dangereux pour lui.L'AEK Athènes peut toujours se rabattre sur ses cousins niçois et romains.