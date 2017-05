L'AC Milan ne va pas garder Ocampos

0

Retour à la case départ.En galère à l'OM la saison dernière, Lucas Ocampos avait été prêté au Genoa l'été dernier avant d'être de nouveau prêté au Milan cet hiver. Une expérience ratée pour l'Argentin qui ne rentrait déjà plus dans les plans de Vincenzo Montella , le coach, après moins de deux mois en Lombardie. Au total, il n'aura joué que onze bouts de match pour aucun but et une seule passe décisive. Autant dire que les Milanais ne vont pas le garder, comme le révèle la. Un retour à Marseille est donc à prévoir. L'ancien Monégasque est lié aux Phocéens jusqu'en 2020. À Rudi Garcia et aux dirigeants marseillais de décider ce qu'ils vont en faire.Champions Project, hein.