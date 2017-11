L'AC Milan bientôt sanctionné par l'UEFA ?

1

AG

Grosse inquiétude pour lesL' AC Milan espérait retrouver les sommets européens d'antan grâce à l'arrivée des investisseurs chinois. Le problème, c'est qu'ils y sont peut-être allés un peu vite. Selon, lespourraient être sanctionnés par l'UEFA dans le cadre de ce bon vieux fair-play financier. En effet, avec plus de 200 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts cet été, les dirigeants milanais sont clairement dans le viseur de l'instance européenne.Il y a deux semaines, les représentants du club lombard se seraient rendus à Nyon pour plaider leur cause. «» l'UEFA selon le quotidien espagnol qui affirme que la commission de discipline pourrait pénaliser l' AC Milan et même l'exclure des compétitions européennes.Mais pourquoi le vaillant défenseur du fair-play financier, Javier Tebas, n'a-t-il jamais attaqué l'AC Milan ?