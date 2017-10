L'AC Ajaccio se lance dans le tennis-ballon

Lancement d'une section ACA Tennis-Ballon cette saison ! https://t.co/EvJZknVy4d pic.twitter.com/wuDDEF55hq — AC Ajaccio (@ACAjaccio) 12 octobre 2017

JB

Brésiliennes made in Corsica.Non content de figurer sur le podium de Ligue 2, l'AC Ajaccio s'offre en plus un petit plaisir. Après le futsal et le foot-volley, le club corse lance sa section de tennis-ballon, en collaboration avec l'Ajaccio Tennis Ballon., a expliqué le président Léon Luciani.On verra bientôt Martín Palermo et Roberto Abbondanzieri débarquer sur l'Île de Beauté.