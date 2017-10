L'absence de Neuer plus longue que prévue

MR

Le robot devra rester un peu plus longtemps au garage.Initialement estimé à janvier 2018, le retour de Manuel Neuer risque de se faire autour du mois de mars. Opéré au mois de septembre au pied pour une foulure du métatarse gauche, le gardien de la Mannschaft a lui même annoncé que la cicatrisation prendrait plus de temps que prévu. «» , a expliqué ce samedi le capitaine du Bayern Munich dans une interview donnée à la chaîne télé du club bavarois, avant de se montrer plus rassurant. «» .Pas de soucis pour la sélection allemande, officiellement qualifiée pour la Russie , qui devrait pouvoir le retrouver avant le Mondial. Mais cette absence est plus embêtante pour le Bayern , qui en ces temps troubles auraient bien eu besoin de son dernier rempart.Le temps pour le PSG de leur envoyer Kevin Trapp cet hiver en guise de dédommagement.