Kylian Mbébé

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé a livré son premier vrai mauvais match depuis son éclosion au plus haut niveau. Et ça fait bizarre.

Le pire de Neymar

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» . À peine le match de Ligue des champions du milieu de semaine terminé contre Anderlecht, Kylian Mbappé lance les hostilités concernant la rencontre contre l’OM en zone mixte. Une promesse de fesser les Marseillais quelque peu arrogante - même si pas méchante - qui ne ressemble pas forcément à l’ancien Monégasque. Et finalement ce dimanche soir, il a bien eu du mal à l’assumer. Le PSG n’a pas fessé l’OM.À vrai dire, il n’a même pas gagné et serait reparti avec une défaite retentissante si Cavani n'avait pas jouer les héros dans les arrêts de jeu. Et Kylian Mbappé n’a pas marqué. Et pour dire la vérité, il a livré son premier match complètement manqué depuis qu’il éclabousse la Ligue 1 de son talent. C’est bien simple, l'attaquant de 18 ans a absolument tout loupé dans ce match, à l’image de son sprint en touche à un quart d’heure du terme. Bouffé par Jordan Amavi et le taf défensif de Lucas Ocampos dans son couloir, il n’a pas été plus heureux lorsqu’il a dézoné. Que ce soit Rolando Luiz Gustavo ou Hiroki Sakai d’entrée de match, tous y sont allés de leur énorme stop sur Mbappé pour le calmer. L’extraterrestre est soudain redevenu humain.Comme à son habitude, le natif de Bondy a systématiquement cherché les duels en un contre un, mais n’en a remporté que très peu. Voire aucun. Mais c’est surtout dans l’attitude qu’il a été décevant, voire agaçant. Juste avant la mi-temps, il simule grossièrement à l’entrée de la surface après une dribble trop long sur Adil Rami . Au retour des vestiaires, il saisit de manière assez virulente le bras de l’arbitre pour demander - sûrement à juste titre, mais qu'importe - un penalty après une main dans la surface de Jordan Amavi . Des comportements qui ne collent pas avec l’image parfaite que renvoie le prodige depuis plusieurs mois. Dans le jeu également, Kylian Mbappé s’est perdu ce dimanche soir au Vélodrome. En faisant à chaque fois le choix du dribble, accompagné de grigris inutiles qui ralentissent le jeu, il s’est souvent montré égoïste et individualiste. Résultat : aucun combinaison avec Edinson Cavani , le futur héros du match côté parisien. En fait, Kylian Mbappé a tout simplement décidé de prendre exemple sur Neymar . Sauf qu’il s’est contenté ce soir de s’inspirer de ses défauts.Mbappé a rappelé à ceux qui en doutaient qu’il était bel et bien comme tout le monde. Après tout, Kyky reste avant tout un gamin de 18 ans. Et un jeune homme de cet âge-là est forcément encore influençable, désireux de se faire remarquer. Validé et respecté aussi pour son talent que pour sa maturité et sa modestie par l’ensemble de la planète foot depuis son éclosion, Mbappé risque, parce qu’il a fait son premier vrai mauvais match, de subir également sa première vague de critiques.Intéressant de voir de quelle manière il va les appréhender. Apparemment, en redevenant déjà tout de suite plus humble dans ses déclarations. «» , s’est-il justifié en conférence de presse. Mais pour respecter le thème de sa soirée, Mbappé a aussi légèrement dérapé en revenant sur ce qu'il a considéré comme des erreurs d'arbitrage. «» Quand il sera grand, Kylian Mbappé sera peut-être chef des arbitres. En attendant, il est un jeune footballeur professionnel qui sera attendu au tournant vendredi face à Nice.