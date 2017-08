Kylian Mbappé rejoint le PSG !

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! 👊 #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) 31 août 2017

TD

Ça ne faisait plus de mystère pour personne, mais une officialisation reste une officialisation : le PSG vient de confirmer via son compte Twitter que Kylian Mbappé était désormais parisien.L'accord entre toutes les parties est donc tombé ce dimanche soir, le dénouement ne faisait plus aucun doute.Champion d'Europe U19 il y a un an, remplaçant à Monaco l'été dernier, Kylian Mbappé vient donc de griller plusieurs étapes en quelques mois. Avec un transfert estimé à 180 millions d'euros, à 18 ans, il deviendra le 2joueur le plus cher du monde, derrière Neymar , et devant Ousmane Dembélé et Paul Pogba En réalité, il « deviendra » le 2joueur le plus cher de l'Histoire l'été prochain quand le PSG lèvera l'option d'achat négociée avec l'AS Monaco . Histoire de rester dans les clous du fair-play financier. Il se dit également que des bonus pourraient se rajouter aux 180 millions. Le salaire du gamin de Bondy était quant à lui initialement estimé à 18 millions bruts par an.Le 8 septembre 2017, la pelouse du stade Saint Symphorien de Metz pourrait donc accueillir pour la première fois de l'Histoire l'attaque Cavani- Neymar -Mbappé. C'est sûr, quand on a connu Jean-Eudes Maurice , David Ngog et Amara Diané, ça change...