Kylian Mbappé élu Golden Boy 2017

Donatello les a tous conquis.Finaliste avec Gabriel Jésus et son ami Ousmane Dembélé pour l'élection du Golden Boy 2017, c'est bien Kylian Mbappé qui a été sacré. Organisé par le quotidien italien, cette distinction récompense le meilleur jeune espoir sur une saison, sorte de Ballon d’or des -21 ans.Au palmarès, on retrouve notamment Wayne Rooney Lionel Messi ou Jack Wilshere , bref tous les plus grands ou presque. La Grenouille de Bondy succède donc à Renato Sanches , après une magnifique saison l'an passé avec l'AS Monaco, où il a inscrit 26 buts et délivré 14 passes décisives en 44 matchs disputés en Principauté.Heureusement que le vote n'a pas pris en compte son Classique d'hier soir.