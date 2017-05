Ky-Ky d'amour

Auteur d’un doublé, son premier en Ligue des champions, et d’un match complet, Kylian Mbappé a une nouvelle fois prouvé qu’à 18 ans, il était déjà prêt pour le haut niveau. Impressionnant.



Dans l'histoire avec Dembélé

Par Swann Borsellino

Tout le monde le savait. Tout le monde savait que l’AS Monaco , qui a passé une grande partie de la seconde période à étouffer et à faire le dos rond face à une machine de guerre allemande, aurait au moins une occasion de contre. Ils en ont eu deux. Sur la première, Falcao, lancé par Lemar, réussit son contrôle, efface Burki, mais ne parvient pas à trouver le cadre. La seconde, Kylian Mbappé se l’offre seul, à la suite d'une passe molle de Piszczek. On joue la 79minute d’un quart de finale aller de Ligue des champions au scénario tendu, et le gamin de 18 ans file seul au but. À ce moment précis, les gouttes qui coulent sur son front ne sont pas ce que l’on croit. Kylian Mbappé ne sue pas, il transpire simplement la sérénité.Dans un moment aussi important et à un si jeune âge, on ne tutoie pas la perfection. Au mieux, on la vouvoie. Kylian, lui, est ami avec elle. Alors il lève la tête, regarde à droite, regarde derrière lui pour contempler l’avance qu’il a sur le défenseur, puis regarde devant lui pour décider à quelle sauce il va manger Burki. Ça sera «» . Extincteur de la vie, le football apprend chaque jour à ses amoureux à ne pas s’enflammer. Mais dire que Kylian est un gamin hors norme n’a rien à voir avec ça. C’est une vérité aussi pure que son talent.Devant sa télé, Didier Deschamps était confort. Entre deux cacahuètes croquées avec ses toutes petites dents, le sélectionneur de l’équipe de France a donc pu assister à l’histoire. En effet, comme tout mercredi qui se respecte, ce 12 avril était le jour des enfants. Alors pour la première fois de l’histoire, deux joueurs de moins de 20 ans ont marqué dans un match à élimination directe de Ligue des champions (stat Opta). Deux minots répondant aux noms de Dembélé et de Mbappé. Le second semble d’ailleurs apprécier la douce musique de la C1 puisqu'en trois matchs de phase finale de Ligue des champions, Kylian a claqué quatre buts et ne semble pas avoir envie de s’arrêter. Servi un peu par hasard par Lemar et surtout en position de hors-jeu sur le premier but, le Monégasque a marqué des parties intimes à un âge où beaucoup ne savent pas vraiment quoi en faire. Mais il a surtout fait mieux que noircir la feuille de match. En provoquant le penalty loupé par Fabinho et en dégainant quelques accélérations dévastatrices, Mbappé a montré que le talent n’avait pas d’âge et que son heure n’était pas celle de demain, mais bien celle d’aujourd’hui. Au fond, tout le monde le savait.