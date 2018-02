Kurzawa proposé au Barça ?

JM

Le Paris Saint-Germain songerait à se débarrasser de son latéral international.Pas toujours convaincant depuis le début de la saison, et en ballottage défavorable avec Youri Berchiche pour le poste de titulaire, Layvin Kurzawa devrait quitter le club de la capitale lors de la prochaine période de transferts et, heureusement, ce ne sont pas les candidats qui risquent de manquer... Chelsea aurait déjà envisagé cette piste à la fin du mercato hivernal, sans donner suite. Et c'est maintenant du côté de Barcelone qu'on entend parler de Kurzawa. Selon le quotidien espagnol, le joueur de 25 ans aurait été proposé au Barça , qui cherche une alternative à Lucas Digne pour concurrencer Jordi Alba . On parle d'une somme d'environ 25 millions d'euros.Et aussi surprenante soit cette rumeur, elle ne paraît pas si invraisemblable, étant donné que les Catalans lorgnaient déjà sur Kurzawa lorsqu'il évoluait encore sous les couleurs monégasques, et que son agent est également celui d'Ousmane Dembélé, qui a signé chez lesl'été dernier.Après Jérémy Mathieu et Lucas Digne , le Barça a décidément le chic pour lorgner sur nos gauchers talentueux.