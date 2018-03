Kurzawa pas dans le groupe

NB

L'élimination contre Madrid a laissé de nombreuses traces.Le Paris Saint-Germain, qui accueille la lanterne rouge messine au Parc des Princes samedi après-midi, devra faire sans Neymar et Marquinhos, blessés, sans Edinson Cavani , suspendu, et sans Javier Pastore , en plein congé paternité suite à la naissance de son fils Santiago mercredi. En revanche, Layvin Kurzawa est quant à lui bien disponible. Mais le latéral n'a pas été sélectionné par son entraîneur espagnol et regardera donc le match des tribunes.Des rapports faisaient déjà état de tensions entre les deux hommes après le huitième de finale de Ligue des Champions (perdu 2-1 face au Real Madrid) pour lequel Emery avait également décidé de se passer des services de son latéral gauche. Cette non-sélection risque donc de raviver tensions et rumeurs.