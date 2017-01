Kurzawa a-t-il vraiment gagné au change ?

À l'été 2015, Layvin Kurzawa quittait Monaco pour Paris contre un chèque de 25 millions d'euros. Pour vivre une saison dans l'ombre de Maxwell et manquer l'Euro. Désormais titulaire, mais pas encore indiscutable, il retrouve ce dimanche son ancienne équipe, qui s'éclate sans lui...

« Il avait besoin de quitter son confort monégasque »

Tous propos recueillis par Nicolas Jucha

Ce dimanche, Layvin Kurzawa sera opposé à son club formateur, l'AS Monaco, quitté il y a dix-huit mois pour franchir un palier. Une équipe qui enquille les scores fleuves et affiche un niveau de jeu extraordinaire depuis le début de saison, quand le PSG a éprouvé quelques difficultés à assimiler la transition Blanc-Emery. Pour le latéral gauche, l'arrivée dans la capitale a également été marquée par la concurrence de Maxwell , un Euro manqué à cause d'un statut de numéro 2 en club, et désormais une prise de pouvoir fragile alors que la direction parisienne envisage de recruter du lourd cet été. Sur le Rocher, il serait indiscutable, probablement tout autant sélectionnable en EdF, et en train de se régaler offensivement. Ce que font aujourd'hui Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, les nouveaux latéraux asémistes.De quoi donner des regrets à Kurzawa ? «» , estime l'ancien du PSG Pierre Ducrocq, aujourd'hui associé de la structure de conseil pour footballeurs pro Kemari. «» Même si l'ambitieux projet parisien a toussoté en première partie de saison, quand celui de Leonardo Jardim s'emballait.Quand il observe l'évolution de son ancien poulain au centre de formation de l'ASM, Frédéric Barilaro ne voit que du positif : «» Notamment un certain Maxwell Scherrer, récemment cité par Habib Beye, qui s'y connaît en latéraux, comme un exemple à suivre pour Kurzawa. Avant de voir débarquer du très lourd l'été prochain, peut-être le Suisse Ricardo Rodríguez de Wolfsburg, qui deviendrait une nouvelle menace pour le temps de jeu du Français. «» , soutient Barilaro.» Une analyse que partage Pierre Ducrocq, pour qui Kurzawa se retrouve à la croisée des chemins dans la capitale : «À vingt-quatre ans, le joueur formé à l'ASM a beaucoup à gagner sous les couleurs parisiennes : conforter son statut de titulaire en Bleu, alors que Patrice Évra fait de la résistance, mais n'est plus l'avenir, et s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Et ça, il ne pouvait plus le faire à Monaco selon Ducrocq : «» Parfois critiqué pour son mode de vie hors terrain et pénalisé depuis plusieurs semaines par une pubalgie, Layvin Kurzawa doit donc serrer les dents. Et prouver dès dimanche qu'il a réellement fait du chemin depuis son départ du Rocher.