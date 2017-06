Kurzawa à fond pour les Warriors

1

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça valait le coup de rester éveillé jusqu'à cinq heures.Fervent supporter de Golden Stade, Layvin Kurzawa n'a pas raté l'occasion de supporter son équipe hier soir. Dans la nuit de mercredi à jeudi se jouait le Game 3 entre les Warriors de Golden State et les Cavaliers de Cleveland en finale NBA. Et l'équipe favorite du Parisien s'est imposée, à son plus grand bonheur : «» , a lancé le joueur de 24 ans après un shoot d'Andre Iguodala. Pour information, les Californiens mènent désormais trois à zéro face au