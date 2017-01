Kurt Zouma prêté à WBA ?

0

MR

Les effets secondaires d'une grosse blessure peuvent être bien plus nombreux que prévu.Éloigné des terrains pendant de longs mois après s'être fait les croisés en février 2016, Kurt Zouma a trimé pendant presque un an pour revenir à son niveau et réintégrer le groupe professionnel de Chelsea . Malgré deux apparitions en Coupe d' Angleterre , l'international français doit retrouver le rythme de la compétition pour se faire une place dans la défense à trois d' Antonio Conte C'est pourquoi le technicien italien aurait donné son accord pour que le Français soit prêté jusqu'à la fin de la saison et le voir revenir au top de sa forme l'été prochain. Selon Sky Sports, West Bromwich Albion aimerait offrir à l'ancien Stéphanois l'opportunité de se relancer.Jouer aux côtés de Jonny Evans , c'est remboursé par la sécu ?