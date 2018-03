Kungfu Panda

Marseille et Lyon ont offert un match de grande qualité ce dimanche. Avant de tout gâcher avec une bagarre générale au coup de sifflet final. De quoi ruiner les efforts de la Ligue pour exporter son championnat, le jour même où Nice-PSG était diffusé en Chine.

Le ridicule ne tue pas

Adil Rami dans le rouge

Par Nicolas Jucha

La Ligue s'est arrangée pour pouvoir capter le marché asiatique : l'équipe avec un actionnaire chinois, Nice , contre celle avec la plus gross visibilité, Paris, et un horaire adapté pour la cible, 13 heures, histoire d'être pile poil à l'heure duen Chine . Parce que les décideurs du foot français sont bien décidés à ce que la Ligue 1 s'exporte dans l'Empire du milieu, et pas seulement pour souhaiter les vœux en mandarin le jour de la Fête du Printemps. Sauf que le job a été salopé quelques heures après à Marseille . Une victoire in extremis de l'OL sur un but de Memphis Depay , un coup de sang d' Adil Rami sur Marcelo , et une ultime provocation inutile du Brésilien avant de rentrer aux vestiaires. La France du football a offert un match très correct à ses téléspectateurs du bout du monde, mais demain, ce sera l'image d'une débilité sans nom qui devrait faire le tour du monde.À côté de scènes dignes d'un mauvais film d'arts martiaux hongkongais (voire bollywoodien), la déroute du PSG contre le Real Madrid n'est finalement que peu de choses dans la capacité du foot français à se décrédibiliser. Car en cherchant à en découdre « comme des bonhommes » pour leur fierté ou leur honneur alors que toutes les caméras TV étaient braquées sur eux, Marseillais et Lyonnais n'ont fait que se ridiculiser. En ridiculisant l'ensemble du championnat avec eux.Certains se féliciteront d'une Ligue 1 non aseptisée, d'une attitude virile et donc valorisante. Et pour tous les autres, ce sera l'occasion de se gausser sur deux écuries censées être parmi l'élite du foot français, mais absolument incapables de se quitter proprement après un excellent match conclu sans erreur arbitrale ou acte de violence pendant l'essentiel de la rencontre.Au bout du compte, Adil Rami risque de prendre une grosse suspension et d'annihiler ce qui lui restait de chances d'aller en Coupe du Monde. Si la commission de discipline fait le job, elle pourrait également sévir avec Marcelo , coupable de plagiat envers Lionel Messi dans un moment inopportun. La Ligue 1, elle, va gagner en visibilité, mais pour le pire plus que le meilleur.Les autres « grands » championnats vont pouvoir encore regarder la France de haut, et les éventuels cadors intéressés se demander ce qu'ils viendraient faire dans un tel bourbier. La Ligue voulait faire sa publicité avec un beau match, elle en a gagné une mauvaise à cause d'une bagarre à la con à la fin d'un match qui aurait pourtant pu, pendant 90 minutes, séduire n'importe quel amateur de ballon rond.