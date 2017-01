Kroos vexe le Brésil

0

Feliz año a todos mucha salud y RESPETO a los demás siempre!Feliz ano novo a todos muita saude e RESPEITO Ao próximo sempre! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 — Marcelotwelve (@MarceloM12) 1 janvier 2017

La respuesta del Fenómeno Ronaldo a Tony kroos.... re putos Cracks. pic.twitter.com/EtwslfT0cb — Humo Escarlata (@HumoEscarlata) 1 janvier 2017

CP

Au moment de souhaiter la nouvelle année à ses followers, Tony Kroos s'est souvenu de quelque chose : 1-7, le score de la demi-finale de la Coupe du Monde 2014 entre le Brésil et l'Allemagne. Dans son tweet, le joueur du Real a donc tenté une petite vanne en remplaçant le 1 de 2017 par le drapeau du Brésil, et le 7 par la bannière allemande.Sauf qu'au Brésil, la plaie est encore ouverte, d'autant plus chez les joueurs qui étaient présents sur le terrain ce 8 juillet 2014. La blague de l'Allemand ne semble donc pas avoir fait rire Marcelo, puisque peu de temps après le tweet de son coéquipier, le Brésilien a demandé à ce que l'on «» .Finalement, c'est Ronaldo qui a eu le dernier mot, sur Facebook, en postant une photo où il a remplacé le 2 de 2017 par le drapeau du Brésil, et le 0 par le drapeau allemand. Une référence à la finale de la Coupe du Monde 2002.Et bonne année tout le monde !