Kroos, Modrić et Marcelo dans le groupe pour Paris

Ces dernières semaines, les nouvelles de Madrid laissaient croire que le Real arriverait à Paris avec un effectif déplumé, mais il n'en sera rien.Lundi, veille du huitième de finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le Real Madrid a annoncé les retours de Luka Modrić, Toni Kroos et Marcelo dans le groupe, alors que les trois joueurs étaient blessés et luttaient contre la montre pour être de retour à temps. Modrić et Kroos n'ont d'ailleurs pas disputé la moindre minute depuis le huitième de finale aller gagné face à Paris (3-1). Unai Emery donnera sa conférence de presse ce lundi à 13h. On attend impatiemment le coup de bluff sur Neymar