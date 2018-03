Kroos et Modric au repos

Pas de risques inutiles. Toni Kroos et Luka Modric étaient tous les deux absents lors du dernier entraînement des Madrilènes avant le match de samedi contre Getafe en championnat. Ils se remettent de leur blessure et selon, ne sont toujours pas certains d'être remis pour le déplacement à Paris de mardi prochain. Marcelo , de retour à l'entraînement depuis jeudi, devrait quant à lui se dégourdir les jambes quelques minutes dans le derby madrilène.À quinze points du Barça et à 90 minutes d'un quart de finale de C1, le Real semble avoir choisi